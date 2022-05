Ryktet: Manchester United kan gå för Kalajdzic 

Sillybloggen

Stuttgart-anfallaren har under den här säsongen gjort sex mål och två assist på 15 matcher i Bundesliga. 24-åringen hade skadeproblem under hösten och sitter på ett kontrakt till sommaren 2023, men kan ändå lämna under sommarens transferfönster.

Den engelska tidningen Daily Mirror uppger att Manchester United följer anfallaren och överväger att gå för en värvning i sommar. Enligt tidningen har United dessutom troligen inte så stor konkurrens, då anfallaren bedöms gått lite under radarn senaste tiden.

Tidigare har det dock även publicerats uppgifter om intresse från Bayern München för Kalajdzic, som förra säsongen gjorde 16 mål och sex assist på 33 matcher i Bundesliga.