Uppgifter: Trincão trycker på för att lämna Barça

Tidningarna skriver att portugisen, som inte är en del av Barça-tränaren Xavis planer inför nästa säsong, trycker på för en flytt till Sporting. Där skulle Trincão ersätta Pablo Sarabia, som återvänt till Paris Saint-Germain.

Trincão arbetade med nuvarande Sporting-tränaren Ruben Amorim i Braga och är övertygad om att hitta tillbaka till sin bästa form under sin förre tränare, skriver Record. Kruxet är att Sporting vill låna in 22-åringen, medan ett ekonomiskt pressat Barcelona vill sälja för att få in mer pengar.

Tre mål på 30 matcher blev Trincãos facit i Wolves den gångna säsongen. Hans kontrakt med Barcelona sträcker sig till sommaren 2025.