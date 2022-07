Weberg bekräftar: Har nobbat flytt

Sillybloggen

Charlie Weberg inledde säsongen som ordinarie i Helsingborgs IF, men medan säsongen fortlöpt har mittbacken förpassats till bänken. I senaste matchen var han inte heller med där, utan var utanför matchtruppen.

Helsingborgs Dagblad uppger att HIF har godkänt en flytt för Weberg under sommaren. Enligt tidningen var Jönköpings Södra intresserat av att låna in spelaren. Men Weberg valde att nobba en flytt.

– Det är svårt, jag har också en axel som jag behöver checka av läget på. Det är en komplex värld, det är så många parametrar man ska väga in – det kortsiktiga och det långsiktiga. Jag har tänkt på för- och nackdelarna på alla olika sätt och vis, och känner att det inte är aktuellt att lämna Helsingborgs IF just nu, säger han till tidningen och bekräftar att han själv har tackat nej till erbjudanden, utan att specificera från vilken klubb eller vilka klubbar.

Charlie Weberg kom till HIF inför förra säsongen och har kontrakt över 2023.