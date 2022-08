Uppgifter: Helsingborg slutförhandlar med Dalkurd om Kabashi

Sillybloggen

Efter 16 omgångar är Helsingborgs IF nästjumbo i allsvenskan. Därför letar man efter förstärkningar i sommar som kan hjälpa klubben med att säkra det allsvenska kontraktet 2023. Hittills har spelare som Thomas Rogne, Alexander Faltsetas och Rasmus Wiedesheim-Paul anslutit – och nu är nästa förstärkning på gång.

Under tisdagskvällen skriver nämligen Aftonbladet att HIF slutförhandlar med Dalkurd om anfallaren Arian Kabashi. 25-åringen har gjort fem mål på 14 framträdanden i superettan under säsongen och har tidigare jagats av Helsingborgs bottenkonkurrent Degerfors IF.

Aftonbladet uppger att ett bud är lagt och slutförhandlingar pågår. Ingenting är påskrivet men HIF vill få in spelaren så snart som möjligt.

Tidigare under tisdagen bekräftade Dalkurd att man värvat in Rodin Deprem från superettan-konkurrenten Brommapojkarna. Kanske kan det vara Kabashis ersättare på Studenternas IP.