ESPN: Palmeiras har nobbat bud på Endrick - från PSG

Det är brasilianska ESPN som uppger att PSG har lagt ett bud på 45 miljoner euro, motsvarande cirka 480 miljoner kronor. Ett bud som utan omsvep ska ha förkastats av Palmeiras.

PSG har dock inte gett upp kampen utan uppges nu fundera på att betala utköpsklausulen på 60 miljoner euro, motsvarande cirka 650 miljoner kronor.

Den franska storklubben är inte ensam om att vilja värva Endrick. Även Chelsea och Real Madrid är intresserade av supertalangen.

Enligt The Times ska Chelsea ha bjudit in Endrick för att besöka klubben via Thiago Silva som kontakt.