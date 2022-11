Uppgifter: Chelsea överens med Leipzig om Nkunku

Sillybloggen

Chelsea rapporteras inte ligga på latsidan på transferfronten under VM. Enligt CBS Sports Golazo-journalisten Ben Jacobs har London-klubben nu kommit överens med RB Leipzig om en övergång nästa sommar för den franske forwarden Christopher Nkunku, som just nu är skadad och missar hela Qatar-VM.

Journalisten skriver att överenskommelsen är värd runt 70 miljoner euro, drygt 768 miljoner kronor och att affären inte påverkas av spelarens skada, då det aldrig var aktuellt med en flytt i januari. Vidare skriver Jacobs att andra klubbar fortfarande kan kapa affären, då inga papper är undertecknade, men samtidigt menar han att Chelsea sedan månader tillbaka känner sig tryggt i att det blir en övergång.

Nkunku kom till Leipzig från PSG under 2019 och har under senaste säsongerna öst in poäng i Tyskland. I höst är han noterad för 17 mål och fyra assist på 23 framträdanden. Han har kontrakt med Leipzig till sommaren 2026.