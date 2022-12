Uppgifter: Southgate fortsätter som förbundskapten

Sillybloggen

– Jag tycker stora delar av dessa 18 månader varit svåra. Å ena sidan har jag älskat de senaste veckorna men å andra sidan finns annat som hänt under de 18 månaderna. Sådant som sagts och skrivits. Kvällen i Wolverhampton. Det finns mycket i mitt huvud just nu som gör mig kluven, sa Southgate, enligt The Guardian, efter kvartsfinalförlusten.

På fredagen uppgav Sky Sports att förbundskaptenens öde avgörs i januari.

Men nu kommer nya uppgifter från The Times.

Enligt den brittiska tidningen är Southgate ”övertygad” om att stanna som förbundskapten för England över EM 2024. Uppgifterna gör gällande att han kommer att informera FA om sitt beslut före jul. Även The Telegraph uppger att förbundskaptenen kommer att fortsätta på sitt uppdrag.

Southgate har basat över landslaget sedan hösten 2016.