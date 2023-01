Telegraph: United förhandlar om Butland

Sillybloggen

Det är The Telegraph som rapporterar att Manchester United vill värva in Jack Butland, 29, som andramålvakt för resten av säsongen. Crystal Palace-målvakten har dragits med skadebekymmer och har hittills inte spelat någon match under säsongen 2022/23.

29-åringen har ett utgående kontrakt och är fri att förhandla med andra klubbar, men enligt The Telegraph vill Manchester United värva engelsmannen redan under januarifönstret. Tidningen menar att en eventuell övergångssumma kommer bli “symbolisk”.

Totalt har Jack Butland gjort 87 matcher i Premier League för Stoke och Crystal Palace. På meritlistan finns även nio landskamper för England.