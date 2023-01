Brittisk media: Guilbert bryter med Villa

Sillybloggen

Fransmannen Frederic Guilbert, 28, spelade senast med Aston Villa i Premier League under 2020. Försvararen, som anslöt från Caen under 2019, var utlånad till Strasbourg mellan vintern 2021 och förra sommaren, och har under den här säsongen varit helt ute i kylan med noll minuter med klubbens A-lag.