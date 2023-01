Uppgifter: Hammarby kan sälja Bayere – väntas besöka Caen i helgen

Sillybloggen

Hammarby värvade Loue Bayere från den ivorianska akademin ASEC Mimosas 2019. 22-åringen har sedan dess haft svårt att slå sig in i klubben A-lag och har till stor majoritet spelat med HTFF. Dessutom har han varit utlånad till serbiska Zeleznicar Pancevo.

Nu ser han ut att ha gjort sin sista match i Sverige, dock. Expressen skriver under lördagen att Hammarby är på väg att sälja Bayere till Ligue 2-klubben SM Caen och att ivorianen väntas flyga till Frankrike under helgen för att besöka klubben, innan et definitivt beslut fattas.

Det rör sig om en permanent övergång för 22-åringen, vars kontrakt med Hammarby går ut i december 2023.