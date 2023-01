Uppgifter: Everton går för Sulemana

Sillybloggen

Everton uppges varit på väg att värva Arnaut Danjuma från Villarreal. Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano hade 25-åringen just genomfört den obligatoriska läkarundersökningen hos Liverpool-klubben när Tottenham kom in i bilden på allvar och knöt till sig spelaren i sista stund, vilket blev offentliggjort under onsdagseftermiddagen.