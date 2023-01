Italiensk media: Hellas och Torino överens om Hien och Ilic

Sillybloggen

Hien, som anslöt i fjol från Djurgården för ett avtal till sommaren 2026, har under senaste tiden kopplats ihop med Torino, Espanyol och Nottingham Forest – och tidigare under torsdagen kom italienska Sky med nya uppgifter om att Hellas och Torino hade ett möte på en restaurang i Milano sent i går kväll, som slutade först vid 02 natten till torsdag.

Samtidigt uppgav Tuttosport tidigare i dag att Torinos bud på Hien – och lagkamraten Ivan Ilic, 21 – i dagsläget är på fem miljoner euro för Hien, motsvarande 56 miljoner kronor, samt 14 miljoner euro för Ilic, drygt 157 miljoner kronor.

Nu uppger den italienske journalisten Gianluca Di Marzio att klubbarna kommit överens om en affär värd 22 miljoner euro, drygt 246 miljoner svenska kronor för båda spelarna. Medan Ilic sagt ja till en övergång uppges dock Hien ännu inte bestämt sig. Om han vill till Torino är det i sådana fall först aktuellt i sommar.

Hien är den här säsongen noterad för 16 framträdanden i Serie A.