Athletic: Sporting vill värva Bellerin

Sporting rapporteras vara på väg att sälja högerbacken Pedro Porro till Tottenham, och sägs därmed nu vara ute efter en ersättare till spanjoren. Nyligen uppgav The Athletic att den portugisiska storklubben vill ha in Tariq Lamptey från Brighton & Hove Albion på lån, men nu ser inte det ut att vara en möjlighet.

The Athletic skriver under lördagen att Brighton inte vill släppa Lamptey, och att Sporting därmed nu har sikte på att försöka få in Hector Bellerin, 27, som i somras anslöt till Barcelona.

Bellerin har kontrakt med Barcelona till nästa sommar och är den här säsongen noterad för sju framträdanden.