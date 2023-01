Uppgifter: Arsenal har nobbat bud på Lokonga

Sillybloggen

Arsenal-mittfältaren Albert Sambi Lokonga, 23, anslöt från Anderlecht under 2021, och har sedan dess fått varierat med speltid. Under den här säsongen har han kommit till spel i 15 matcher, och under lördagen rapporterar Foot Mercato att Monaco lagt ett bud på spelaren, som London-klubben avvisat.