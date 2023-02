Telegraph: De Zerbi kan gå - efter mindre än ett år

Sillybloggen

Brighton & Hove Albion-tränaren Roberto De Zerbi, som har en bakgrund i Sassuolo och Sjachtar Donetsk, tog i september i fjol över som ny chefstränare i Premier League-klubben efter Graham Potter, och har sedan dess lett laget till nio segrar, fem kryss och sex förluster. Brighton parkerar därmed just nu på sjunde plats, och är på väg mot en fin säsong, vilket också sägs resulterat i nytt intresse för De Zerbis tjänster.

Den engelska tidningen The Telegraph rapporterar under tisdagen att Brighton riskerar att tappa De Zerbi i sommar, då Tottenham, som kan gå skilda vägar med Antonio Conte framöver, och toppklubbar i Italien uppges överväga att ta in den italienske tränaren inför nästa säsong.

De Zerbi har i dagsläget kontrakt med Brighton till sommaren 2026.