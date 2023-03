Guardian: Uniteds transfermål i sommar - ten Hag vill ha Kane

Sillybloggen

Under tisdagen rapporterar den ansedda engelska tidningen The Guardian att Manchester Uniteds tränare Erik ten Hag helst vill ha in Tottenhams forward Harry Kane, 29, som ny “nummer nio” till nästa säsong. United uppges även ha Napolis skyttekung Victor Osimhen, 24, på klubbens radar, men ten Hag sägs föredra en värvning av Kane.

United uppges samtidigt vara medvetet om att det inte lär bli lätt att få in Kane, då Spurs vill behålla forwarden, som har kontrakt till sommaren 2024. Även Bayern München rapporteras vara intresserat av forwarden.

Vidare skriver tidningen att United lagt till Chelsea-mittfältaren Mason Mount, 24, på klubbens lista över potentiella nyförvärv i sommar. Tidigare har det också kommit uppgifter om att United är intresserat av engelsmannen, men Liverpool sägs samtidigt vara i förarsätet om en värvning. Även Borussia Dortmunds guldklimp Jude Bellingham, 19, uppges vara på Uniteds önskelista, samtidigt som han också har intresse från stora delar av Europa.