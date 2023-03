Athletic: Tottenham fast beslutet om att förlänga med Kane

Sillybloggen

Harry Kane, 29, har under de senaste åren varit Tottenhams största stjärna och fanbärare, men kan möjligen vara på väg bort från klubben. I förra veckan skrev den engelska tidningen The Guardian att Manchester United-tränaren Erik ten Hag vill ha in Kane till nästa säsong, vilket kan resultera i ett värvningsförsök från den engelska storklubbens sida.