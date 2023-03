Ryktet: Silva kan ersätta Conte

Sillybloggen

Nu uppger den engelska tidningen The Sun att Marco Silva, just nu i Fulham, är favorit att ta över – om Conte går vidare i sin tränarkarriär. Samtidigt har även den engelska tidningen The Times uppgifter om Spaniens tidigare förbundskapten och förre Barcelona-tränaren Luis Enrique är öppen för att diskutera med London-klubben.

Tottenham är på fjärde plats i Premier League, och åkte nyligen ut mot Milan i åttondelsfinal i Champions League.