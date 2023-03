Brittisk media: Chelsea redo att släppa Mendy

Sillybloggen

Édouard Mendy anslöt till Chelsea från Rennes under 2020 och var till en början förstemålvakt i klubben, men har under den här säsongen fått varierat med speltid, delvis på grund av skadeproblem. Under senaste tiden har i stället spanjoren Kepa Arrizabalaga vaktat London-klubbens mål.