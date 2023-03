Uppgifter: Häcken på väg att värva Kamara

Sillybloggen

Under söndagen rapporterar FotbollDirekt att Häcken är på väg att ta in den norske forwarden Ola Kamara, 33, som är klubblös och senast tillhörde MLS-klubben DC United. Uppgifterna gör gällande att det enda som återstår är en läkarundersökning, samtidigt som forwarden väntas skriva på under måndagen.

Kamara har tidigare även en bakgrund med spel i kinesiska Shenzhen FC, amerikanska Los Angeles Galaxy och Columbus Crew, samt österrikiska Austria Wien och SV Ried, precis som norska Molde. Han har vidare gjort sju mål på 17 A-landskamper med Norge. Senast han gjorde en landskamp var under 2019.