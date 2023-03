Sky: Abraham kommer återvända till Premier League

Sillybloggen

Roma-forwarden Tammy Abraham, 25, imponerade under den gångna säsongen med 27 mål och fem assist på 53 matcher, men har under den här säsongen inte haft samma lycka framför mål med sju mål och sex assist på 38 framträdanden. Under senaste tiden har det därmed kommit flera rykten om att han kan lämna i sommar.