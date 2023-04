Ryktet: Newcastle övertygat om att värva Tierney

Sillybloggen

Arsenals vänsterback Kieran Tierney, 25, har under den här säsongen fått varierat med speltid, då Oleksandr Zintjenko är chefstränaren Mikel Artetas förstaval som vänsterback. Det har lett till flyttrykten. Tidigare i år har det kommit rapporter om att Newcastle är intresserat av Tierney, samtidigt som spelaren också uppges vara öppen för en flytt till en ny klubb framöver.

Nu uppger den engelska tidningen The Sun att Newcastle är övertygat om att värva Tierney till nästa säsong, och därmed blir det möjligen en övergång framöver.

Tidigare har The Telegraph publicerat uppgifter om att Arsenal kräver 30 miljoner pund, runt 377 miljoner svenska kronor för den skotske landslagsspelaren. Tierney kom till Arsenal från Celtic under 2019 och har sedan dess gjort 118 framträdanden, varav 31 matcher under den här säsongen.