Athletic: Brighton vill värva Milner gratis

Nu uppger The Athletic att Brighton & Hove Albion förbereder sig för att försöka ta in Milner gratis framöver. Premier League-klubbar får inte ta kontakt med spelare med utgående avtal innan en säsong är slut, och därmed kan Brighton först agera efter säsongen för att få in Milner.

Liverpool-tränaren Jürgen Klopp rapporteras samtidigt vilja behålla Milner, men enligt The Athletic har Liverpools ledning ännu inte gjort en framstöt gällande en förlängning med engelsmannen.

Milner kom till Liverpool från Manchester City under 2015 och är den här säsongen noterad för 37 framträdanden. Totalt sett har han gjort 326 matcher med den engelska storklubben.