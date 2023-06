Athletic: Chelsea överens med Milan om Loftus-Cheek

Sillybloggen

Nu pekar allt på att det blir en permanent flytt till Italien.

The Athletic uppger under tisdagen att Chelsea och Milan nått en överenskommelse om Loftus-Cheek värd 15 miljoner pund, motsvarande 204 miljoner svenska kronor plus bonusar. Samtidigt uppges engelsmannen accepterat ett kontrakt över fyra år.

Transfer-journalisten Fabrizio Romano har också uppgifter om att klubbarna är muntligt överens om en permanent övergång värd 16 miljoner euro, plus fyra miljoner euro i olika bonusar, vilket innebär en total övergångssumma på 234 miljoner svenska kronor.

Totalt har Loftus-Cheek noterats för 13 mål samt 18 assist på 155 matcher i Chelsea-tröjan. På meritlistan finns även tio landskamper för England.