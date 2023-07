Union Berlin bekräftar Gosens-intresse: ”Intressant tillskott”

Sillybloggen

Robin Gosens anslöt till Inter från Atalanta i januari 2022. Efter en tuff start hade tysken succesivt slagit sig in i Simone Inzaghis lagbygge och under våren var han en viktig del i det Inter som tog sig hela vägen till Champions League-final, där det blev förlust mot Manchester City.

Men trots att läget alltså har förbättrats är Gosens långt ifrån självskriven i startelvan och det har väckt intresse från Gosens hemland.

Union Berlins sportchef, Oliver Ruhnert, har nämligen varit öppen med klubbens intresse för 29-åringen.

– Vi pratar om en spelare som spelade i Champions League-finalen, så det hade varit en väldigt intressant profil för oss. Det finns andra dock. Vi ska spela i Champions League, men vi har inte ett Champions League-lag. Gosens hade varit ett extremt intressant tillskott till laget, sa Ruhnert i en intervju enligt Footballitalia.

Union Berlin slutade på fjärde plats i Bundesliga under den föregående säsongen och ska således kliva in i Champions League under hösten.