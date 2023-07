Uppgifter: Aarhus försöker kapa Brøndbys Wahlstedt-affär

Sillybloggen

Leopold Wahlstedt är en ryktenas man. Den svenske landslagsmålvakten har tidigare placerats i klubbar som Bodø/Glimt, Troyes och Besiktas. Men under torsdagen kom uppgifter från Danmark och Norge kring intresse från en ny klubb: Brøndby IF. 24-åringen uppges stå högst upp på den gulblå klubbens önskelista.

Danska BT och norska Nettavisen rapporterade att Brøndby lagt ett bud på fyra miljoner kronor. Ett bud som blivit nobbat av Wahlstedts klubb, norska Odds BK.

Nu har sagan tagit ytterligare en sväng. Sent under torsdagskvällen rapporterar danska BT att Brøndbys ligakonkurrent Aarhus (AGF) har gett sig in i leken med ambitionen att kapa Brøndbys eventuella affär.

Aarhus ska nu försöka övertala Wahlstedt att välja en flytt till Jutland istället för Köpenhamn. Om de lyckas återstår att se.

Wahlstedt har fem månader kvar på sitt kontrakt med Odds BK.