Uppgifter: Saudiskt intresse för Pepe

Nicolas Pepe, som anslöt till Arsenal för över 800 miljoner kronor under 2019, har så här långt inte levt upp till de högt ställda förväntningarna på honom i London, och var under den gångna säsongen på lån hos Nice, där han stod för åtta mål och en assist på 28 framträdanden.

Arsenal rapporteras nu vilja göra sig av med Pepe i sommar, och under onsdagen uppger RMC Sport att Saudiarabien just nu är det hetaste spåret för ivorianen under det här transferfönstret.

RMC Sport skriver vidare att den turkiska storklubben Besiktas först var intresserat av Pepe, men att spelaren sedan avvisade ett erbjudande. Därmed kan det i stället bli en flytt till Asien.

Pepe, som har kontrakt med Arsenal till nästa sommar, har totalt sett gjort 27 mål och 21 assist på 112 matcher med den engelska storklubben.