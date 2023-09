Newcastele nobbade monsterbud på Bruno Guimarães

Sillybloggen

Liverpool jobbade in i det sista på att förstärka sitt mittfält under transferfönstret och ett prioriterat mål var Newcastles brasse Bruno Guimarães. Enligt tidningen AS gjorde Liverpool ett minst sagt seriöst försök att värva spelaren. Newcastle uppges erbjudits hela 100 miljoner pund, närmre 1,4 miljarder kronor för att släppa honom. Liverpools pengar ska dock inte ha övertygat ett hårt satsande Newcastle, som under hösten ska kombinera en förmodat toppstrid i Premier League med spel i Champions League, och budet nekades.