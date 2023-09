Uppgifter: Ramsdale överväger framtiden i Arsenal – Chelsea intresserat

Sillybloggen

Arsenal höjde på en del ögonbryn i somras när man valde att värva in Brentfords målvakt David Raya. Aaron Ramsdale stod för en lyckad säsong i fjol och hade förlängt sitt kontrakt med Londonklubben så sent som i våras. Ändå värvades ytterligare en högklassig målvakt in med syftet om att kunna rotera, enligt chefstränare Mikel Arteta.