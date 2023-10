Uppgifter: ten Hag vägrar att släppa McTominay i januari

Sillybloggen

Manchester United-mittfältaren Scott McTominay, 26, kopplades i somras ihop med Bayern München, Newcastle och West Ham, men blev i slutändan kvar i den engelska storklubben. Under säsongsinledningen har 26-åringen fått knapp speltid, men visade i senaste ligaomgången sitt värde, då han hoppade in och stod för två mål till 2-1-seger mot Brentford på Old Trafford.