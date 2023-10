Uppgifter: Newcastle intresserat av Andrey Santos

Sillybloggen

Chelsea värvade i vintras den brasilianske mittfältaren Andrey Santos, 19, och lånade först ut spelaren till Vasco da Gama under vårsäsongen och sedermera till Nottingham Forest över den här säsongen. Ännu har Santos inte fått speltid med Forest i Premier League, och därmed har det publicerats uppgifter om att lånet kan brytas i förtid.

Nu uppger den engelska tidningen Daily Express att Newcastle är intresserat av att ta in Santos för att stärka lagets mittfält – om italienaren Sandro Tonali blir avstängd för bettingbrott. Tonali är just nu under utredning för att ha spelat på matcher och riskerar avstängning.

Santos är i höst noterad för en match med Forest i ligacupen. Han sitter på ett långt kontrakt med Chelsea till sommaren 2030.