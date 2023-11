Uppgifter: Sirius vill värva Ask

Sillybloggen

Aftonbladet hävdade i dagarna att det blåsvarta Uppsalagänget vill värva Västerås SK:s succéspelare Daniel Ask, som nyligen blev utsedd till superettans bästa mittfältare den gångna säsongen.



24-åringens kontrakt med VSK, som är klart för allsvenskt spel nästa säsong, löper ut i vinter och därmed är han fri att förhandla med andra klubbar.



– Just nu är ingenting klart, säger ASK till VLT.



Ask kom till VSK från Skövde 2021. Sedan dess är han noterad för två mål samt 16 assist på 57 matcher i superettan.

Tidigare har den bollskickliga mittfältaren även representerat IFK Värnamo, Landskrona Bois och Östers IF.