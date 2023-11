Officiellt: Frodig lämnar Brage

Sillybloggen

Superettan-föreningen IK Brage går under torsdagen ut med att målvakten Viktor Frodig, 26, lämnar klubben – efter tre säsonger.

26-åringen, som anslöt från Umeå FC inför 2021, får därmed nu se sig om efter en ny arbetsgivare.

– Jag vill tacka alla i och runt föreningen för alla fina möten och samtal under mina tre år. Tack till alla spelare jag fått lärt känna. Önskar Brage all lycka i framtiden, säger han på Borlänge-klubbens hemsida.

Sportchefen Ola Lundin:

– Viktor har varit med oss under tre säsonger och hela vägen varit en viktig spelare och omtyckt lagkamrat. Tyvärr fick Viktor en hjärnskakning på försäsongen 2021 som gjorde att hans första år inte alls blev som planerat. 2022 var Viktor tillbaka i fullt slag och fick visa vilken bra målvakt han är under en stark säsong i superettan. Under den här säsongen så har speltiden blivit mer begränsad och då Viktor känner att han håller en nivå där han ska spela så väljer han att söka sig vidare mot nya utmaningar.

Frodig blev i år noterad för fyra matcher i superettan.