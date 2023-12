Uppgifter: Man United vill värva Dragusin

Sillybloggen

Enligt rumänska ProSport är United nu intresserat av att värva Genoas rumänske mittback Radu Dragusin, 21, som beskrivs som en ny Nemanja Vidic och tidigare även har kopplats ihop med Arsenal. United uppges redan vara i samtal om en värvning, och kan möjligen utlösa spelarens utköpsklausul, som sägs vara på 26 miljoner pund, motsvarande 344 miljoner svenska kronor.

Dragusin kom till Genoa under 2022 – efter flera år i Juventus verksamhet. Först kom han in på lån, och i somras blev övergången permanent. Han har i dagsläget kontrakt till sommaren 2027. Under den här säsongen är han noterad för 13 framträdanden i Serie A.

United har även kopplats ihop med flera andra mittbackar under senaste tiden, däribland Gonçalo Inácio (Sporting), Jean-Clair Todibo (Nice) och Castello Lukeba (RB Leipzig).