Uppgifter: Newcastle planerar ”krisdrag” – kan återkalla Minteh från Feyenoord

Sillybloggen

Newcastle United slåss på flera fronter om titlar denna säsong. I Premier League placerar man sig visserligen på sjunde plats, sju poäng bakom serieledaren Arsenal, men i Champions League har man fortfarande känn på slutspel och ligacupen tar man sig den 19 december an Chelsea i kvartsfinal.

Nu verkar klubben ha planerat ett ”krisdrag” för att förstärka truppen inför vårsäsongen, då man tampats rejält med skador på sina offensiva spelare. Det rör sig enligt The Telegraph om att återkalla det gambianska storlöftet Yankuba Minteh, som man värvade från danska Odense BK i somras och lånade ut till Feyenoord. 19-åringen har imponerat i Nederländerna under höstsäsongen. The Telegraph beskriver det som att han gjort “succé” i Eredivisie.

Minteh har noterats för tre mål och två assist på 14 framträdanden i Feyenoord.