Uppgifter: Barcelona har identifierat trio som ”ny Yaya Touré”

Barcelonas mittfält är fyllt av spelskickliga tekniker – men den fysiska aspekten saknas i viss mån. Nu uppger den spanska tidningen Mundo Deportivo att katalanernas sportsliga ledning har ringat in tre kandidater för att matcha de kriterierna.

Med rubriken ”Barça letar efter en ny Yaya Touré”, alltså en ny defensiv mittfältare, pekas Bruno Guimarães, Yousuf Fofana och Amadou Onana ut som tre kandidater av tidningen.

Redan under sommaren uppgavs Barcelona intresserat av att hämta in just en defensiv mittfältare för att fylla tomrummet som Sergio Busquets lämnade efter sig efter sina 15 år i den så kallade ”pivote-rollen”.

Enligt medieuppgifter gick klubben bet på drömkandidaterna Martin Zubimendi och Joshua Kimmich och fick i stället nöja sig med en billigare version i form av Oriol Romeu, som har fått sparsamt med speltid under Xavis ledning.