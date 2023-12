Uppgifter: Bayern intresserat av Araújo – som nobbar

Sillybloggen

Ronald Araújo har blivit en given bricka i Barcelonas backlinje under Xavis ledning. Men nu uppger tyska Sky att Bayern München är intresserat av uruguayanen.

Enligt uppgifterna är mittbacken ett prioriterat transfermål för den tyska storklubben och under fredagen sägs Bayern München-tränaren, Thomas Tuchel, ha ringt till Araújo för att förklara att klubbens ambition är att värva honom under vintern, alternativt under sommaren.

Sky uppger vidare att Bayern ska vara redo att betala stora summor för att övertyga Barcelona.

Transfer-journalisten Fabrizio Romano uppger dock att Araújo själv inte är särskilt intresserad av att lämna Katalonien. I stället menar Romano att han fokuserar på klubben, som sägs erbjuda ett nytt kontrakt inom kort.