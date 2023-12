Uppgifter: Forsbergs nya jättekontrakt läckt

Sillybloggen

Under fredagen uppger Aftonbladet att övergångssumman är på runt 50 miljoner kronor, och att Forsbergs nya kontrakt är på tre plus ett år, samt är värt 60 miljoner kronor per år. Enligt tidningen kan Forsberg till och med få runt 350 miljoner kronor – med optionsåret och om olika prestationsbaserade bonusar slår in under kontraktstiden.

Aftonbladet har vidare också uppgifter om att Forsberg kan få en roll inom Red Bull-koncernen efter spelarkarriären.

Forsberg kom till RB Leipzig i januari 2015 och har gjort 70 mål samt 68 assist på 323 matcher för klubben sedan dess.