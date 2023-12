Sport: Bayern utmanar om Varane

Sillybloggen

Fransmannen har hittat tillbaka in i Manchester Uniteds startelva efter att ha varit oväntat petad. Frågetecken finns dock kring 30-åringens vara på Old Trafford eftersom hans kontrakt löper ut redan i sommar, enligt The Athletic. Därmed kan han börja prata med nya klubbar direkt efter årsskiftet.

Sport hävdar att Bayern München kommer att utmana Real Madrid i januari. Båda klubbarna vill värva Varane, enligt uppgifterna.

David Alaba och Éder Militão är långtidsskadade vilket har tvingat “Los Blancos” ut på mittbacksjakt. Utöver Varane påstås huvudstadsklubben även ha ögonen på Gonçalo Inacio, 22 (Sporting) och Giorgio Scalvini, 20 (Atalanta).

När det gäller Bayern är giganten angelägen om att förstärka sitt försvar. Främst eftersom mittbacksklippan Kim Min-Jae ska spela Asiatiska mästerskapet i början av 2024.

Medierapporter i England har gjort gällande att United inte vill släppa Varane i januari. Sport hävdar tvärtemot att fransmannen är tillgänglig för omkring 20 miljoner euro (ungefär 220 miljoner kronor) eftersom han annars kan lämna gratis i sommar.

Varane kom till Manchester United från just Real Madrid sommaren 2021. Sedan dess har det blivit 78 matcher i den röda tröjan.