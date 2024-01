Sillybloggen

Under lördagen uppger den engelska tidningen The Telegraph att Wolves är intresserat av att ta in Danny Ings, 31, från West Ham på lån över resten av säsongen.

31-åringen kom till West Ham från Aston Villa för drygt ett år sedan, och har kontrakt till 2025. Under den här säsongen har han inte gjort ett enda mål på 17 framträdanden.