Uppgifter: Chelsea intresserat av Paredes

Enligt den engelska tidningen The Sun är Chelsea intresserat av att plocka in Athletic Clubs mittback Aitor Paredes, 23, under januari-transferfönstret. London-klubben uppges haft scouter på plats i Spanien som tittat på flera matcher, där 23-åringen varit involverad, den senaste tiden.

Enligt The Sun är Paredes prislapp på runt 20 miljoner pund, motsvarande 261 miljoner svenska kronor. Paredes har i grunden kontrakt med Athletic Club till sommaren 2025. Han har genom åren gjort 36 matcher med den spanska klubben.