Uppgifter: Juventus backar från Phillips-affär

Manchester City-floppen Kalvin Phillips, 28, har under de senaste månaderna kopplats ihop med en flytt till storklubbar som Juventus, Manchester United, Newcastle, Paris Saint-Germain och Tottenham. Transfer-specialisten Fabrizio Romano har skrivit att Juventus har förhandlat med Manchester City, men nu kommer samma journalist med nya uppgifter om en vändning.

Under söndagen uppger Romano att Juventus inte kommer gå vidare med samtal om att få in Phillips, då den italienska klubben i dagsläget prioriterar att få in mittbacken Tiago Djalo, 23, från Lille. Samtidigt har Romano uppgifter om att Newcastle fortsatt är intresserat av Phillips.

Phillips anslöt till Manchester City från Leeds United under sommaren 2022 för över en halv miljard svenska kronor. Sedan dess har han fått varierat med speltid, endast 31 matcher. I grunden har engelsmannen kontrakt till sommaren 2028.