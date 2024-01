Uppgifter: Atlético och Barcelona visar intresse för Kalvin Phillips

Sillybloggen

Den engelske landslagsmannen har inte lyckats så sig in i Pep Guardiolas lag och har omgärdats av flyttrykten under en lång tid. Nu uppger The Telegraph att ytterligare två klubbar har gett sig in i jakten.

Uppgifterna gör gällande att även Barcelona och Atlético Madrid visar intresse för mittfältaren, som även följs av West Ham, Crystal Palace, Newcastle och Juventus.

Enligt The Telegraph förväntas Phillips ta ett beslut kring sin framtid under den kommande veckan och klubbarna som visar intresse sägs hoppas att Manchester City släpper honom redan under vinterfönstret.

Det har tidigare rapporterats att Barcelona är ute efter en defensiv mittfältare som är tänkt att efterträda Sergio Busquets, som lämnade för MLS under sommaren.