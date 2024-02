Uppgifter: Man City intresserat av Kimmich

Sillybloggen

Joshua Kimmich och Pep Guardiola jobbade tillsammans under spanjorens tid i Bayern München. Därefter har Guardiola uträttat stordåd i Manchester City, samtidigt som Kimmich har växt fram till en av världens främsta mittfältare.

Nu gör uppgifter från The Athletic gällande att Guardiola gärna återförenas med sin tidigare adept och under de kommande månaderna kommer Manchester City att undersöka möjligheten till att göra en framstöt under sommaren.

Det har tidigare rapporterats om intresse från PSG och Barcelona, som sägs vilja vänta på att Kimmich kontrakt löper ut under sommaren 2025.