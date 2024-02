𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 é do Inter! 😍



Com experiência nos principais centros do futebol europeu, meio-campista é mais um reforço do Clube do Povo para 2024. ✍️🇦🇹



Bem-vindo, Polvo! 🐙 pic.twitter.com/ijHoAfD4AN