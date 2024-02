Uppgifter: Arsenal på väg att ta in Smith

Sillybloggen

Under fredagen uppger den engelska tidningen The Sun att Arsenal är nära att plocka in Rangers 15-årige mittfältstalang Alexander Smith, som både har amerikansk och skotsk bakgrund, för ett sexsiffrigt belopp (i pund).

Arsenal uppges följt Smith under en längre tid, trots att talangen ännu inte har gjort debut i den skotska storklubbens A-lag.