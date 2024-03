Rykte: Blåvitt har lagt bud på Elijah Just

Sillybloggen

Yttermittäfltaren Elijah Just, 23, från Nya Zeeland är en given startspelare i danska AC Horsens. Nu rapporterar fotbolldirekt.se att Blåvitts tränare Jens Askou, som tränade just AC Horsens mellan 2021 och 2023, vill plocka in Just till IFK Göteborg.