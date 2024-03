Brittisk media: Man United intresserat av Netz

Sillybloggen

Nu uppger HITC att Manchester United är intresserat av och tittar på Borussia Mönchengladbachs vänsterback Luca Netz, 20.

Samtidigt uppges även Chelsea och Newcastle ha ögonen på Netz.

Netz har i dagsläget kontrakt till sommaren 2026. Han anslöt från Hertha Berlin under 2021, och har genom åren gjort två mål och 13 assist på 73 framträdanden.

United har just nu Luke Shaw, 28, och Tyrell Malacia, 24, som seniora vänsterbackar i truppen. Båda är just nu skadade, och Malacia har varit skadad under hela säsongen.