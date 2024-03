Nya uppgifter: Marquinhos kan lämna PSG

Sillybloggen

Paris Saint-Germains lagkapten Marquinhos, 29, har varit den franska storklubben trogen i över tio år, då han anslöt från Roma under 2013, men kan nu vara på väg bort.

Under lördagen uppger den franska tidningen L’Equipe att Marquinhos kan lämna i sommar, då han under den här säsongen har haft skadeproblem, samtidigt som PSG sägs vara intresserat av att ta in en ny mittback i sommar, och har kopplats ihop med Lilles Leny Yoro, 18.

Marquinhos, som har kontrakt till sommaren 2028, har tidigare kopplats ihop med saudiska Al-Ittihad. Han har genom åren gjort 38 mål och tolv assist på 433 matcher med PSG.