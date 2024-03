Officiellt: Justin Salmon klar för Egersunds IK

Sillybloggen

Nu meddelar Egersunds IK att mittfältaren signerat ett tvåårskontrakt. Tränare Kjell André Thu är nöjd.

– Justin har varit väldigt duktig och övertygat oss under den tid han varit hos oss. Vi är väldigt säkra på att vi kommer att ta in en väldigt bra fotbollsspelare och en väldigt reflekterande kille som passar bra in i gruppen, säger han till Egersunds hemsida och fortsätter:

– Han kommer ge oss väldigt bra konkurrens på mittfältet, och med sin teknik och överblick, kan han spela på alla ställen på mitten. Vi tror att han kommer att ta stora framsteg med oss, och då har vi en fantastisk mittfältare som kan dominera på OBOS-liganivå.

Salmon gjorde fyra startmatcher och 20 inhopp för Degerfors i fjol.